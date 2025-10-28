Beatrice Bellucci morta nell’incidente a Roma individuato conducente terza auto | resta l’ipotesi gara di velocità

È stato individuato il conducente di una terza auto: l’ipotesi degli inquirenti è che sia coinvolto nellincidente avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci. La giovane potrebbe essere la vittima innocente di una gara di velocità tra altre due auto. Il giovane a bordo del terzo veicolo è stato sentito lunedì pomeriggio dagli agenti della polizia locale: non risulta indagato e a suo carico non emergerebbero elementi prescrittivi. Sarebbe un amico di Luca Domenico Girimonte, 22 anni, il conducente della Bmw che ha impattato contro la Mini, su cui viaggiava la vittima con un’amica, ora ricoverata in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

