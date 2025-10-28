Beatrice Bellucci la verità sullo schianto dai video | cosa sappiamo

Ha scosso nel profondo la vicenda accaduta la notte del venerdì 24 ottobre 2025, sulla lunga arteria che collega Roma al mare che si è trasformata in teatro di una tragedia improvvisa. Uno scontro violentissimo tra auto ha spezzato in un solo istante la vita di una ventenne, Beatrice Bellucci. Le domande sono tante e, nonostante nulla potrà placare il dolore per la perdita, tutte le attenzioni delle indagini sono rivolte a capire cosa sia successo quella folle notte sulla Via Cristoforo Colombo. Morte di Beatrice?Bellucci: la dinamica dell’incidente. La giovane Beatrice Bellucci, 20?anni, si trovava sul sedile passeggero della Mini Cooper guidata dall’amica Silvia Piancazzo quando, nella serata di venerdì, la vettura è stata speronata lungo la Via Cristoforo Colombo da una Bmw guidata da Luca Domenico Girimonte, 22?anni e ora indagato per omicidio stradale, come riportato da Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Beatrice Bellucci, la verità sullo schianto dai video: cosa sappiamo

