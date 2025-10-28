Bayern-Leverkusen | Kompany cerca un' altra vittoria al Bayer serve un miracolo

Il Bayern Monaco è inarrestabile, ma i rossoneri, micidiali in ripartenza, si sono dimostrati capaci di mettere in difficoltà i bavaresi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bayern-Leverkusen: Kompany cerca un'altra vittoria, al Bayer serve un miracolo

