Basta guerre | l’appello di Papa Leone XIV dal Colosseo scuote il mondo
“Il mondo ha sete di pace: ha bisogno di una vera e solida epoca di riconciliazione, che ponga fine alla prevaricazione, all’esibizione della forza e all’indifferenza per il diritto. Basta guerre, con i loro dolorosi cumuli di morti, distruzioni, esuli!” È un grido potente, quello di Papa Leone XIV, che al termine del Meeting internazionale di Sant’Egidio al Colosseo ha lanciato un accorato appello alla comunità internazionale insieme ai leader delle altre fedi cristiane. Un messaggio universale, di fronte a un mondo lacerato da conflitti e tensioni, che chiede di rimettere al centro la preghiera e il dialogo come strumenti di pace. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
