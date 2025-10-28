Basket prima vittoria nella Champions League 2026 per Trapani Shark battuta Bnei Herzliya

È arrivata dopo tre giornate la prima vittoria di Trapani Shark nella Champions League di basket 2025-2026. I siciliani hanno battuto, sul campo neutro di Opava, in Repubblica Ceca, gli israeliani del Bnei Herzliya, al termine di un match concluso con il parziale di 74-77. Prestazione convincente degli isolani, sempre pronti a rispondere ai tentativi di rimonta, soprattutto nel finale. Protagonisti della vittoria Matt Hurt e Jordan Ford con 14 punti. Primo quarto che inizia con un 0-4 a favore dei siciliani, subito rimontati e superati con la tripla di Stewart. Petruccelli ed Alibegovic entrano in partita e firmano il +3 ma gli israeliani rimontano con quattro punti di fila di Lugashi. 🔗 Leggi su Oasport.it

