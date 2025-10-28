Basket prima sconfitta del DREAM Pisa nel derby di Volterra in DR2

Pisa, 27 ottobre 2025 – Prima sconfitta per il DREAM Basket Pisa, nel derby in trasferta a Volterra, sul campo di una delle squadre meglio attrezzate del girone, composta da veterani della categoria. Nella terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2, i giovani ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca hanno così conosciuto la prima battuta di arresto, non drammatica e sicuramente istruttiva sul piano dell’esperienza.. LA CRONACA – La partita si presenta da subito molto fisica e il DREAM, nonostante un minor peso, riesce a mettere in campo le proprie armi, fatte di intensità e velocità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

