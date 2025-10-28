Basket in EuroCup Trento espugna Atene e batte il Panionios
Quinto turno di EuroCup in programma questa settimana e al National Athletic Center Makis Liougas di Atene si è concluso da poco il match tra i greci del Panionios e la Dolomiti Energia Trentino. Una sfida già quasi da dentro o fuori per due formazioni che arrivavano all’appuntamento con una sola vittoria all’attivo. Ecco come è andata. Primo quarto che vive sul filo dell’equilibrio, con il Panionios che prova un allungo poco prima della metà del periodo, toccando il +8 e con Trento che fatica tantissimo in attacco, ma poi gli ospiti rispondono con Niang e Hassan, tornano in partita e lottano punto a punto per andare al primo stop con i greci avanti 19-17. 🔗 Leggi su Oasport.it
