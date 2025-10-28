Basket il CUS Pisa crolla in casa con la capolista Lucca in Divisione Regionale 1

Pisa, 27 ottobre 2025 – Grave passo indietro per il CUS Pisa targato Cosmocare, nel campionato di Divisione Regionale 1, sconfitto nettamente in casa da una Libertas Lucca, confermatasi compagine quadrata e solida, in grado di decidere il risultato con un perentorio 20-7 finale. Contro l’imbattuta capolista, gli uomini di Stefano Dari, reduci dall’unica vittoria in campionato, sono ripiombati in uno stato di difficoltà ad applicare le regole difensive, palesando evidenti problemi di percentuali in attacco.. LA CRONACA – Opposti ad una compagine molto esperta, con un gruppo coeso che gioca insieme da tempo, gli universitari sono partiti alla pari, concludendo il primo quarto avanti di una spanna ( 16-15 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

