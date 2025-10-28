Basket Eurolega | la Virtus Bologna cede in trasferta allo Zalgiris Kaunas
Arriva in trasferta la terza sconfitta della Virtus Bologna nell’ Eurolega 2025-2026. La Virtus è stata sconfitta dallo Zalgiris Kaunas al termine di un match concluso con il parziale di 86-65. V-Nere che, già dalle battute iniziali, hanno dovuto rincorrere i lituani, autori di una prestazione di squadra perfetta. Alla compagine bolognese non è riuscita la rimonta, complice un livello complessivo inferiore rispetto al match vinto contro il Panathinaikos. Top scorer tra i bolognesi Matt Morgan con 19 punti. Minuti iniziali più che difficili per la Virtus che pareggia subito con Alston ma poi subisce un parziale di 15 punti a 0, con Deivitas protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it
