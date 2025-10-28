basket dr1 novellara schiacciasassi reggiolo ubriaca il castel san pietro

Giornata perfetta per le reggiane di Divisione Regionale 1. La Pallacanestro Novellara (8) centra la quarta vittoria in altrettanti match imponendosi in casa su Castelfranco (6), arrivata al PalaChiarelli ancora imbattuta: 89-76 il punteggio in favore dei biancorossi, trascinati dai 19 punti di Folloni e dai 14 di Artoni. Al terzo posto, a -2 dalla coppia di vertice composta dalla già citata Novellara e da Budrio, sale la Pallacanestro Reggiolo (6): gli uomini di Tellini passeggiano nella trasferta di Castel San Pietro (2), centrando la terza vittoria di fila con un eloquente 84-57. Branchini, con 15 punti, è il più prolifico in attacco tra gli ospiti, seguito da El Ibrahimi (14), Lasagni (11) e Defant (10). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

