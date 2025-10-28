Basket buona la prima per la Pallacanestro Femminile Pisa in serie C
Pisa, 27 ottobre 2025 – Parte con una vittoria l’avventura della Pallacanestro Femminile Pisa nel campionato di serie C, sul campo della neo promossa Bellaria Pontedera. La partita è risultata più impegnativa del previsto per le biancorosse del presidente Guerrini, opposte ad una compagine che ha avuto il merito di restare in scia delle pisane fino a metà del quarto periodo, mostrando un grande agonismo per tutti i quaranta minuti.. LA CRONACA – L’inizio è molto nervoso da entrambe le parti, con parecchi errori, sia dalla distanza, sia da sotto, ed un parziale nel primo quarto che parla da solo ( 7-7 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
