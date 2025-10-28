Basket a Barcellona Shields condanna Milano all’ennesimo ko di misura in Eurolega

Settimo turno di Eurolega in programma tra oggi e domani e al Palau Blaugrana si è concluso da poco il match tra i gli spagnoli del Barcellona e l’EA7 Emporio Armani Milano. Una sfida durissima per i ragazzi di Ettore Messina, che però dopo un avvio di stagione con sole due vittorie erano chiamati al colpaccio per rialzarsi dopo il ko con il Valencia. Ecco come è andata. Avvio complicato per i due attacchi e primo canestro è di Shields dopo oltre un minuto di gioco, con Milano che difende molto bene e forza subito due palle perse. Tripla di Shields e parziale iniziale di 7-0 per l’Olimpia, poi Vesely sblocca il Barcellona dopo oltre 3 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

