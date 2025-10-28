Basilica di Sant’Antonio al via la settimana di celebrazioni con la statua pellegrina della Madonna di Fatima

È iniziata a Messina una settimana intensa di celebrazioni alla Basilica di Sant’Antonio, dove i fedeli invocano la Madonna di Fatima affinché, attraverso il suo Cuore Immacolato, porti pace, fede e speranza.La statua pellegrina, giunta ieri pomeriggio in città e accolta con entusiasmo dai fedeli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it