Basilica di Sant’Antonio al via la settimana di celebrazioni con la statua pellegrina della Madonna di Fatima

Messinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata a Messina una settimana intensa di celebrazioni alla Basilica di SantAntonio, dove i fedeli invocano la Madonna di Fatima affinché, attraverso il suo Cuore Immacolato, porti pace, fede e speranza.La statua pellegrina, giunta ieri pomeriggio in città e accolta con entusiasmo dai fedeli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

