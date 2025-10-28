Bari e il mare

Sabato 01 novembre – ore 10.30Bari e il Mare Un itinerario tra eleganza e memoria, per scoprire la Bari che si affaccia sul mare e che racconta, attraverso le sue architetture liberty e razionaliste, il fascino di una città sospesa tra due secoli.Passeggeremo tra edifici simbolo e scorci. 🔗 Leggi su Baritoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Un root top vista mare progettato per @tormaco_costruzioni a Bari. La tua nuova casa può avere un tocco di design con il giusto progetto. • • • #rooftop #attico #atticodesign #homedecor #homedesign #arredareconstile #homedesigner #progetto #nuovacost - facebook.com Vai su Facebook

Bari, luci di Natale e bagni al mare: la città divisa tra luminarie e ombrelloni - Le vie dello shopping si vestono a festa come se fosse dicembre: le luminarie di Natale sono già accese, ma fuori dal centro di Bari l’aria profuma ancora di mare. Come scrive quotidianodelsud.it

Bari e Venezia, unite dal mare e da una leggenda dimenticata - Eppure, le due città sono sempre state molto più vicine di quanto la geografia lasci intendere. Riporta metropolitano.it

Torna l’Ocean Film Festival World Tour in Italia: Bari ospita la nona edizione - A Bari, l’appuntamento è previsto martedì 28 ottobre allo spazio Anchecinema alle 20. Si legge su giornaledipuglia.com