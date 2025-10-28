Barbara Hannigan canta recita e dirige la Filarmonica della Scala in uno spettacolo che non si dimentica E' La Voix Humaine di Francis Poulanc su un testo di Jean Cocteau
M ilano, 27 ott. (askanews) – Una donna parla al telefono con l’amante che la sta lasciando, sentiamo solo la sua voce. Barbara Hannigan canta, recita, e dirige la Filarmonica della Scala in uno spettacolo che non si dimentica. E’ “ La Voix Humaine” di Francis Poulanc su un testo di Jean Cocteau. Leggi anche › Teatro alla Scala: gli imperdibili della nuova stagione La soprano canadese è un’artista totale; da quindici anni è salita anche sul podio, e per questo debutto alla Scala ha portato anche ‘Metamorphosen’ di Richard Straus s, composto in Svizzera alla fine della seconda guerra mondiale, dolente meditazione sulla cultura devastata dalla guerra. 🔗 Leggi su Iodonna.it
