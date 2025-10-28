Barbara D’Urso rompe il silenzio sul veto Mediaset in Rai | Fabrizio Corona pubblica l' audio segreto
Un audio diffuso da Fabrizio Corona fa esplodere un nuovo caso: Barbara D'Urso conferma l'esistenza di un veto di Mediaset sul suo futuro televisivo. Tutti i retroscena. Mentre a Ballando con le stelle si tenta disperatamente di far parlare Barbara D'Urso sui motivi della sua rottura con Mediaset, Fabrizio Corona - dal suo celebre cilindro magico del gossip - ha tirato fuori un audio della conduttrice che riaccende il caso del presunto veto imposto da Marina e Pier Silvio Berlusconi sul suo approdo in Rai. Già da tempo si mormorava che la fine della pax televisiva tra Mediaset e Rai fosse legata proprio all'ingresso della D'Urso nel cast dei concorrenti di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
