Barbara d’Urso rompe il silenzio | ‘Il veto era vero’ la telefonata con Corona riapre il caso dell’addio a Mediaset
Un frammento di audio di pochi secondi è bastato per far esplodere un caso mediatico che covava da mesi. Protagonista: Barbara d’Urso, ex volto di punta di Mediaset oggi concorrente di Ballando con le Stelle. A far detonare la miccia è stata un’anticipazione del programma Falsissimo, format online in onda su YouTube, che ha pubblicato un estratto di una telefonata privata tra la conduttrice e Fabrizio Corona. In quella chiamata, per la prima volta dopo oltre tre anni di silenzio, Barbara pronuncia una frase che cambia tutto: “Quella cosa lì, quella del veto, è vera.” Una frase che pesa come un macigno perché conferma una delle indiscrezioni più chiacchierate degli ultimi anni: l’esistenza di un veto politico sulla sua figura televisiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
