Barbara D’Urso fa una rivelazione scioccante su Mediaset Fratelli d’Italia e Berlusconi | che bomba!

Un’anticipazione esplosiva arriva da Falsissimo, il format online che questa settimana promette scintille. Protagonista della puntata è Barbara D’Urso, che per la prima volta rompe il silenzio sul suo addio a Mediaset e sul presunto “ veto politico ” che l’avrebbe tenuta lontana dalla televisione. Nel video diffuso come anteprima, si sente la conduttrice parlare al telefono con Fabrizio Corona, confermando una voce che circolava da mesi: « Quella cosa lì, quella del veto, è vera ». Una frase che ha immediatamente fatto il giro del web, alimentando ipotesi e retroscena su chi avrebbe realmente deciso di “bloccare” il ritorno televisivo della conduttrice. 🔗 Leggi su Donnapop.it

