Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca un feeling che va oltre l’amicizia?

28 ott 2025

Settimane di foto e indizi che confermerebbero il fatto che tra Pasquale La Rocca e Barbara d'Urso ci sia un legame speciale: Ballando con le stelle ha fatto da galeotto?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

