Barbara D’Urso a Fabrizio Corona | Il veto su di me esiste Un giorno ti chiamerò a testimoniare
Sì, Mediaset aveva posto un veto in Rai su Barbara D’Urso. O almeno è quello che ha assicurato la conduttrice napoletana, confermando così una voce che gira ormai da due anni. A farla emergere Fabrizio Corona che, con la solita spregiudicatezza che lo contraddistingue, ha deciso di pubblicare sul web una telefonata privata tra lui e la concorrente di Ballando con le Stelle. Consapevole o meno di essere registrata, pratica a cui Corona ha abituato da tempo tutti i suoi interlocutori, la conduttrice napoletana ha attaccato apertamente il Biscione e l’editore Pier Silvio Berlusconi: “Quella roba lì, quella del veto, è vera. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
Fanpage.it. . Barbara d’Urso rompe il silenzio e conferma quanto rivelato da Fabrizio Corona: “Quella roba del veto voluto da Mediaset su di me è vera”. ? - facebook.com Vai su Facebook
Barbara D’Urso rompe il silenzio sul "veto Mediaset in Rai”: Fabrizio Corona pubblica l'audio segreto - Un audio diffuso da Fabrizio Corona fa esplodere un nuovo caso: Barbara D'Urso conferma l'esistenza di un veto di Mediaset sul suo futuro televisivo. Si legge su movieplayer.it
Barbara D’Urso si toglie il suo sassolino dalla scarpa grazie a Fabrizio Corona - Barbara D'Urso si toglie il suo sassolino dalla scarpa contro Mediaset ed ex colleghi grazie a Fabrizio Corona ... Scrive ilvicolodellenews.it
Fabrizio Corona pubblica la telefonata con Barbara D’Urso che conferma parte delle indiscrezioni: "Il veto in Rai era vero" - ", l'ex re dei paparazzi pubblica una conversazione privata con l'ex conduttrice Mediaset. Segnala comingsoon.it