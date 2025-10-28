Bar Yvonne nel contenzioso con il Comune spunta un esposto alla Procura
SAN CATALDO (Lecce) – La titolare del Bar Yvonne di San Cataldo ha presentato attraverso i suoi legali il ricorso per la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, lo scorso agosto, ha ribadito la legittimità degli atti comunali che erano stati impugnati, compresa l’ordinanza di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Sorge sul suolo demaniale», sfratto al bar Yvonne. Chiesti 2,2 milioni al Comune - Un errore di classificazione dell’area, originariamente individuata dagli uffici del Comune di Lecce come spazio pubblico ma nella realtà dei fatti terreno demaniale. Riporta quotidianodipuglia.it
Diano, bar della Bocciofila chiuso per contenzioso con il Comune: «Attendiamo risposte» - Il bar della bocciofila di Diano Marina, punto di ritrovo soprattutto per gli anziani, da mesi è chiuso per "difformità edilizie". Si legge su ilsecoloxix.it