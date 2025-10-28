Bankitalia | Il sistema è solido ora alzare il ritmo di crescita del Pil

Per Bankitalia “il sistema è solido ” ed è ora “di innalzare il ritmo di crescita ” economica del Paese, oltre la soglia di quello “stentato 1%” di Pil. La pensa così il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta che, in occasione della 101esima Giornata mondiale del risparmio, parla di banche, Pil, e conti pubblici. Le banche sono solide. ”Il sistema bancario italiano è nell’insieme solido, ben patrimonializzato e oggi tra i più redditizi d’Europa – osserva Panetta – i rischi di credito restano limitati, grazie anche alle buone condizioni finanziarie delle imprese. Contribuisce l’ampio utilizzo dei prestiti garantiti dallo Stato, tutt’ora pari a un quarto di quelli alle imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

