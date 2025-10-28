Bando per l’assunzione di 6 nuovi agenti a Parma e Reggio Emilia

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Province di Parma e Reggio Emilia hanno approvato un accordo per gestire in forma associata il concorso pubblico per l’assunzione di sei nuovi agenti di Polizia locale provinciale – tre per ciascun ente – da inquadrare a tempo indeterminato nell’area degli istruttori.Il bando è pubblicato sui. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

