Bando per l’assunzione di 6 nuovi agenti a Parma e Reggio Emilia
Le Province di Parma e Reggio Emilia hanno approvato un accordo per gestire in forma associata il concorso pubblico per l’assunzione di sei nuovi agenti di Polizia locale provinciale – tre per ciascun ente – da inquadrare a tempo indeterminato nell’area degli istruttori.Il bando è pubblicato sui. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
