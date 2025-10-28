Banda di rapinatori professionisti sgominata a Napoli
Tempo di lettura: 2 minuti Grazie a un particolare software, che si chiama “Sneakey”, riuscivano a riprodurre le chiavi degli obiettivi – negozi e abitazioni – dalle foto scattate durante i sopralluoghi e lo scorso 16 marzo hanno, durante un colpo messo a segno in un supermercato, sotto la minaccia delle armi hanno costretto alcuni dipendenti a caricare sulla loro auto la pesante cassaforte rubata. La Polizia di Stato ha arrestato ieri cinque persone di 56, 59, 60, 70 e 73 anni, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di svariati reati contro il patrimonio, tra i quali rapine a mano armata e furti in abitazioni nonché il reato di sequestro di persona aggravato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
