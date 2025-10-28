Banche tutta la verità sugli utili E sulle tasse
Oggi il consueto convegno organizzato dall'Acri per la Giornata mondiale del Risparmio consentirà alle banche italiane, rappresentate dal presidente dell'Abi Antonio Patuelli e dal governatore di Bankitalia Fabio Panetta, di confrontarsi con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. L'intervento fiscale sugli istituti di credito delineato dalla legge di Bilancio 2026, applicato ai risultati del 2024 (il cui ulteriore miglioramento quest'anno non è del tutto sicuro), produce un impatto relativo sui ricavi complessivi del sistema bancario (oltre 110 miliardi), ma incide in misura più rilevante sugli utili netti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Banche, tutta la verità sugli utili. E sulle tasse - Nel 2024 il sistema del credito ha totalizzato profitti netti per 35 miliardi (45 lordi). Scrive ilgiornale.it
Banche contro la Manovra del Governo, Patuelli critica la tassa sugli utili - Il presidente dell’Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli ha parlato del contributo chiesto dal Governo alle banche per la Manovra, assicurando che non ricadrà sui clienti ... Scrive quifinanza.it
Patuelli: "Gli utili della banche? Salvini fa propaganda, l'extra-profitto non esiste" - Incalzato sull'uso del Golden Power da parte di governi che il presidente delle Generali Sironi definisce sempre più interventisti, cita Einaudi e ricorda che «è il mercato che fa il mercato». Come scrive lastampa.it