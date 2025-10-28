Banche affitti brevi e altri screzi sulla manovra Parlano Gasparri Romeo e Donzelli

È tempo di manovra e tempo di discussioni. In attesa di presentarli ufficialmente, i partiti di maggioranza stanno iniziando a interrogarsi su quali temi concentrare gli emendamenti che cercheranno di far entrare dentro la prossima legge di Bilancio durante il suo classico iter parlamentare. E ogni forza politica ora guarda al proprio elettorato, con Fratelli d'Italia che cerca in un qualche modo di mediare tra le varie "richieste". "Presenteremo emendamenti perché tutto resti com'è", ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri in merito all'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi.

