Bancarotta Trafomec la Procura chiede il processo per l' ex manager Valori e il socio cinese
Rischia il processo per bancarotta fraudolenta Giancarlo Elia Valori, storico manager 85enne, già numero uno di Autostrade per l’Italia. La Procura della Repubblica di Perugia ne ha chiesto il rinvio a giudizio, insieme con un imprenditore cinese di 45 anni, all’epoca dei fatti legale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altre letture consigliate
Un milione di euro distratto alla Trafomec: pm Perugia chiede di processare Elia Valori - di Enzo Beretta La Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio del manager Giancarlo Elia Valori, ex numero uno di Autostrade per l’Italia Spa, indagato nel 2023 nell’ambito de ... Secondo umbria24.it
Trafomec, chiesto il rinvio a giudizio per Elia Valori - E' accusato di aver distratto dalle casse dell'azienda un milione di euro con la complicità di un imprenditore cinese. Come scrive rainews.it