Scoprire il teatro attraverso la scuola o con la famiglia. Torna Storie, Storie, Storie, la rassegna diretta da Teatro Telaio che, da quasi trent’anni, permette ai bambini di Brescia e provincia di scoprire il teatro, attraverso la scuola o con la famiglia. L’inaugurazione di Storie in famiglia sarà il 2 novembre con una doppia replica dello spettacolo Cipì: un evento speciale, organizzato in collaborazione con l’Ufficio istruzione del Comune di Brescia per omaggiare Mario Lodi, in occasione della recente intitolazione, allo scrittore e pedagogista, della scuola primaria Torricella. L’appuntamento sarà alle 16 e alle 18 presso il Teatro Colonna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bambini alla scoperta del teatro