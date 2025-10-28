Ballando con le stelle Raimondo Todaro punge la giuria del talent show | Vanno puramente a simpatia

Ospite nel salotto televisivo de La Volta Buona, il latinista Raimondo Todaro ha lanciato una velenosa frecciata alla giuria della 20esima edizione di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

