Ballando con le stelle Raimondo Todaro punge la giuria del talent show | Vanno puramente a simpatia

Ospite nel salotto televisivo de La Volta Buona, il latinista Raimondo Todaro ha lanciato una velenosa frecciata alla giuria della 20esima edizione di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ballando con le stelle, Raimondo Todaro punge la giuria del talent show: "Vanno puramente a simpatia"

Raimondo Todaro attacca Selvaggia Lucarelli: “Non può dire per chi tifa a Ballando”/ Scontro con Mariotto! - Raimondo Todaro critica Selvaggia Lucarelli e battibecca con Guillermo Mariotto: a La Volta Buona si discute sulla giuria di Ballando con le stelle 2025. Scrive ilsussidiario.net

