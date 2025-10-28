Ballando con le Stelle | il duo Claudia Pandolfi e Claudia Gerini in pista

Per la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025, in onda sabato 1° novembre su Rai 1, la pista del talent show si prepara ad accogliere un duo davvero speciale: Claudia Pandolfi e Claudia Gerini. Ad anticipare la sorpresa è stata Milly Carlucci sui suoi profili social: "La prossima puntata si presenta interessantissima. Non solo per le storie dei nostri concorrenti, ma anche perché avremo due ballerine per una notte eccezionali. Claudia Pandolfi e Claudia Gerini, insieme in un duo che vi lascerà senza fiato: un numero spettacolare!" Per entrambe le attrici, che in queste settimane promuovono il loro nuovo film Fuori la Verità, non si tratta della prima esperienza come ballerine per una notte nello show.

