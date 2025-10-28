Ballando con le Stelle i due protagonisti insieme dietro le quinte e il pubblico vola | il video

Prosegue con ritmo travolgente e con un seguito di pubblico sempre più ampio la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera di RaiUno condotto da Milly Carlucci. Tra i protagonisti più discussi di questa stagione c’è senza dubbio Barbara D’Urso, che in coppia con il ballerino professionista Pasquale La Rocca sta catalizzando l’attenzione del pubblico non solo per le esibizioni, ma anche per l’intesa che sembra crescere di settimana in settimana. La conduttrice, tornata dopo un periodo di assenza dalla tv, sta vivendo una nuova stagione professionale, e il suo ritorno sulla pista di Ballando ha il sapore di una rinascita mediatica che molti fan stavano aspettando. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

