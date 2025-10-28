Ballando con le Stelle Barbara d’Urso sta deludendo? L’operazione d’Urso non sta funzionando

Bollicinevip.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle non sta portando i risultati sperati?. Barbara d’Urso   non sta certo passando inosservata a  Ballando con le Stelle, infatti è tra i concorrenti più chiacchierati dell’attuale edizione del programma condotto su Rai Uno da Milly Carlucci. Barbara d’Urso (Foto Ig @barbaracarmelitadurso) Su Dagospia.it, però, Giuseppe Candela fa sapere che la conduttrice si sta rivelando una ‘delusione’ perché erano in molti a pensare che avrebbe fatto alzare molto di più gli ascolti del programma. Il giornalista, tra le varie cose, ha scritto: “Milly Carlucci non lo ammetterà nemmeno sotto tortura ma l’operazione d’Urso non sta funzionando, come segnalato da quella volpona di Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

ballando con le stelle barbara d8217urso sta deludendo l8217operazione d8217urso non sta funzionando

© Bollicinevip.com - Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso sta deludendo? “L’operazione d’Urso non sta funzionando”

Altri contenuti sullo stesso argomento

ballando stelle barbara d8217ursoBarbara D’Urso, i look più belli a Ballando con le Stelle - Tutti gli incredibili look sfoggiati da Barbara D’Urso nelle sue esibizioni danzerecce a Ballando con le Stelle 2025 ... Segnala dilei.it

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le stelle, Pasquale La Rocca si espone per Barbara d’Urso: il lungo sfogo/ Ecco cos’ha detto - Pasquale La Rocca difende la d'Urso dopo l'ultima puntata di Ballando con le stelle: la dolce risposta della conduttrice ... Riporta ilsussidiario.net

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con Le Stelle, tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca “c’è intesa e un’inaspettata complicità”? Sui social spunta un dettaglio - Rossella Erra parla di "intesa e inaspettata complicità" tra la conduttrice e il ballerino, spunta un indizio sui social ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Barbara D8217urso