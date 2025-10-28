Bake Off Italia | dallo stile garbato a uno show caotico

C’era una volta un programma di pasticceria elegante e garbato, capace di accompagnare il pubblico di Real Time alla scoperta di ricette e talenti senza mai esagerare. Un format che, dal 2013 a oggi, aveva costruito una propria identità, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di cucina. Quel programma si chiama ancora Bake Off Italia, ma oggi appare molto diverso. La sostituzione di Benedetta Parodi: una scelta discutibile. La decisione di sostituire nella tredicesima edizione la storica conduttrice Benedetta Parodi con Brenda Lodigiani non sembra aver pagato. Al di là delle ragioni che hanno portato alla fuoriuscita di Parodi – apparentemente non per sua scelta – affidare la conduzione a un’attrice comica in piena ascesa, desiderosa di farsi notare dopo l’esperienza con la Gialappa’s Band, ha generato più confusione che beneficio. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

