Bagnacavallo Mastacchi Rete Civica | Riaprire la caserma dei Carabinieri Regione | Ok ma spetta allo Stato

Riaprire la stazione dei Carabinieri di Bagnacavallo, chiusa nell’ottobre 2019, per garantire un presidio stabile delle forze dell’ordine nel territorio. Con un’interpellanza Marco Mastacchi (Rete civica) vuole sapere "se sia stato avviato un confronto con gli enti competenti in materia di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

