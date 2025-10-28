Babbo Natale Disney e storie di paura sul palco

Un capolavoro d’animazione degli anni Venti firmato Disney e altri cartoon che prenderanno vita grazie alla musica suonata e teatralizzata dal vivo da un trio di jazzisti. E poi una lettura teatrale accompagnata da musica e giochi di magia e la storia di un Babbo Natale stressato che vorrebbe prendersi una vacanza. Tre appuntamenti per bambini tra fiabe, suoni, parole e immaginazione: sono gli spettacoli che comporranno da qui a metà dicembre la rassegna “ Teatrino Piccino “, che verrà portata in scena nell’affascinante Teatro di Corte della Villa Reale. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova, si inserisce nel festival Musique Royale, promosso negli spazi della Reggia di Monza in collaborazione con il Comune, il Parco e il Consorzio Villa Reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Babbo Natale, Disney e storie di paura sul palco

News recenti che potrebbero piacerti

Gli aiutanti di Babbo Natale Ogni anno l'Amministrazione Comunale dona agli ultra novantenni del Comune il tradizionale Panettone di Natale Quest'anno vogliamo rendere partecipe tutta la comunità Chi vuole potrà portare in Biblioteca un piccolo reg - facebook.com Vai su Facebook

Babbo Natale: la vera storia di Santa Claus tra curiosità e tradizioni - Santa Claus, come è anche chiamato, è un personaggio presente in tante culture del mondo: fa ... Riporta gazzetta.it

Babbo Natale: chi è davvero e cosa rappresenta per i bambini - Quando si parla di Natale, lo scampanellio delle sue renne e il suo noto verso “ohohooh”, arrivano immediatamente nell’immaginario di grandi e bambini: la magia di Babbo Natale innegabilmente fa parte ... Come scrive dilei.it

Babbo Natale al cinema: una storia lunga un Secolo - La prima volta (o almeno, la prima volta certificata) in cui Babbo Natale è apparso sullo schermo è databile 1898 nel cortometraggio Santa Claus di George Albert Smith, praticamente tre anni dopo la ... Riporta movieplayer.it