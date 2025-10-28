Babbo Natale Disney e storie di paura sul palco

Ilgiorno.it | 28 ott 2025

Un capolavoro d’animazione degli anni Venti firmato Disney e altri cartoon che prenderanno vita grazie alla musica suonata e teatralizzata dal vivo da un trio di jazzisti. E poi una lettura teatrale accompagnata da musica e giochi di magia e la storia di un Babbo Natale stressato che vorrebbe prendersi una vacanza. Tre appuntamenti per bambini tra fiabe, suoni, parole e immaginazione: sono gli spettacoli che comporranno da qui a metà dicembre la rassegna “ Teatrino Piccino “, che verrà portata in scena nell’affascinante Teatro di Corte della Villa Reale. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova, si inserisce nel festival Musique Royale, promosso negli spazi della Reggia di Monza in collaborazione con il Comune, il Parco e il Consorzio Villa Reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

