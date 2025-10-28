Avvistamenti nelle zone cittadine di Pisa l' assessore | L' Ente Parco monitori il numero dei lupi
"Stiamo seguendo con attenzione le segnalazioni e gli avvistamenti di lupi sul territorio comunale: le presenze negli ultimi giorni si sono moltiplicate, in particolare nelle zone di Barbaricina, La Vettola e del litorale pisano. Tali episodi destano comprensibilmente attenzione e preoccupazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
