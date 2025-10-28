Avviamento al lavoro dei centralinisti non vedenti nella Tuscia | pubblicato l’avviso pubblico

È stata pubblicata la Determinazione numero G13837 dello scorso 24 ottobre e i relativi allegati per l'avviamento al lavoro di centralinisti non vedenti presso datori di lavoro pubblici nella provincia di Viterbo. L’avviso pubblico è diretto all’avviamento al lavoro degli iscritti nell'elenco. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

