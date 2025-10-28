Avio nove mesi in orbita Ricavi a +26% e ordini record tra spazio e difesa

Avio chiude i primi nove mesi del 2025 con risultati in forte progresso e un portafoglio ordini ai massimi storici, confermando la guidance per l’intero esercizio. I ricavi netti raggiungono 351 milioni di euro, in aumento del 26,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, spinti dalla produzione del lanciatore Vega c, dei motori P120 per Ariane 6 e dalle attività di propulsione solida per la difesa. L’Ebitda reported cresce del 25,9% a 15,2 milioni di euro, mentre l’Ebit torna positivo a 0,2 milioni. La posizione finanziaria netta è positiva per 47,2 milioni, dopo investimenti e anticipi ai fornitori connessi alla maggiore attività produttiva. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Avio, nove mesi in orbita. Ricavi a +26% e ordini record tra spazio e difesa

