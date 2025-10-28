Aveva violentato la cognata poi… Jessica uccisa a 33 anni dal compagno l’orribile scoperta sull’uomo

È una tragedia annunciata quella che si è consumata a Castelnuovo del Garda, nel Veronese, dove Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni, è stata trovata senza vita nella casa in cui viveva. La giovane donna, di origini brasiliane, sarebbe stata uccisa «con un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate», come ha reso noto la Procura di Verona. A compiere il gesto, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato il suo ex compagno, Reis Pedroso Douglas, anche lui brasiliano, 41 anni, fermato nella notte tra lunedì e martedì 28 ottobre dopo aver contattato i Carabinieri e confessato l’omicidio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it