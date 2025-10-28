Averna Spazio Open chiude con una mini Malafesta | il closing party il 31 ottobre con tanti artisti

Una "Malafesta" in versione "mini" per salutare la stagione 2025. Party di chiusura il prossimo 31 ottobre, a partire dalle 20,30 per l'Averna Spazio Open, luogo diventato icona di rinascita e di riappropriazione di spazi nel cuore di Palermo. Si celebra, dunque, una serata di chiusura degli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

