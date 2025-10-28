Avellino uomo tenta di aggredire a colpi di martello due poliziotti

Un episodio di violenza che ha coinvolto un uomo di 69 anni di Avellino si è concluso con l'imposizione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine è scaturita da un intervento delle forze dell'ordine in seguito a una minaccia di aggressione ai danni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Avellino, blitz dei Carabinieri: cinque assuntori segnalati e un uomo denunciato per guida senza patente - facebook.com Vai su Facebook

Tenta di aggredire gli agenti, bloccato con il taser: il Gip applica l’obbligo di firma - Aveva prima minacciato e poi tentato di colpire due agenti delle Volanti di Via Palatucci con un martello, ma era stato bloccato con il taser, continuando però a colpire e danneggiare anche ... irpinianews.it scrive

Aggredisce la sua ex e si scaglia con un martello contro la Polizia: arrestato - AVELLINO – Aggredisce la sua ex compagna e poi si scaglia contro gli agenti della Volanti di Via Palatucci, intervenuti sul posto, prima minacciandoli e poi tentando di colpirli con un martello . Da irpinianews.it

Avellino, 69enne arrestato per aggressione: nuove accuse di violenza domestica - L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale ... Si legge su today.it