Tempo di lettura: 3 minuti Un Avellino finalmente più compatto e determinato, capace di reagire dopo lo svantaggio e di ritrovare il gusto del punto. La squadra di Raffaele Biancolino mostra segnali di crescita, pur pagando ancora qualcosa in termini di concretezza sotto porta. Il nuovo assetto convince a tratti e restituisce fiducia in vista dei prossimi impegni. Daffara 7 – Chiamato subito a dimostrare il suo valore, l’ex Juventus risponde con personalità. Sicuro tra i pali, reattivo nelle uscite e decisivo sulla conclusione di Di Nardo che avrebbe potuto cambiare la storia del match. Esordio convincente, trasmette fiducia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, le pagelle: Daffara sicuro, Simic decisivo