Avellino il silenzio dopo gli applausi | la squadra che deve ritrovarsi

Non c'è bisogno di scomodare vecchie leggende o dissertazioni filosofiche per comprendere che la crisi di una squadra è spesso la crisi di chi la osserva, di chi la ama e, soprattutto, di chi ha smarrito ogni certezza. Quattro partite senza vittorie, due pareggi e due sconfitte, zero gol nelle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

