Autotrasporto Cna si scaglia contro i rincari | Diciamo no all’aumento del 200% dell’accisa sul gasolio

L’ennesimo aumento di costi per le imprese di autotrasporto merci e Cna Fita esprime “profonda preoccupazione per la modifica unilaterale dei termini per l’allineamento dell’accisa sul gasolio alla benzina contenuta nel testo della Legge di Bilancio 2026”.“Già avevamo contestato l'articolo 3 del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

