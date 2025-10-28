Autostrada chiusa per ore con i viaggiatori sotto choc Solidarietà tra i prigionieri dell' A14 | Un camionista ha scaldato il latte a un bimbo di 2 mesi
PORTO RECANATI L?autostrada A14 è rimasta chiusa per ore dopo l?assalto armato ai portavalori avvenuto verso le 18 all?altezza del chilometro 248, a Porto Recanati. Tra. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Italia, assalto da film al portavalori. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni, traffico in tilt Vai su Facebook
Autostrada del Sole chiusa, Italia divisa in due per una notte @muoversintoscan - X Vai su X
Autostrada chiusa per ore con i viaggiatori sotto choc. Solidarietà tra i prigionieri dell'A14: «Un camionista ha scaldato il latte a un bimbo di 2 mesi» - PORTO RECANATI L’autostrada A14 è rimasta chiusa per ore dopo l’assalto armato ai portavalori avvenuto verso le 18 all’altezza del chilometro 248, a Porto Recanati. Secondo corriereadriatico.it
Autostrada chiusa nella notte - Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di giovedì 30 alle 5 di venerdì 31 ottobre sarà chiuso il ... Lo riporta polesine24.it
Incidente sulla A29 direzione Palermo, traffico paralizzato per ore - La strada è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di ... Si legge su rainews.it