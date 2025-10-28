Autostrada bisarca scontra auto e non si ferma a prestare soccorso | tre feriti

Mattinata di incidenti a Genova: oltre ai due casi che hanno portato anche alla chiusura della sopraelevata, verso le 11,45 un altro scontro tra mezzi questa volta sull'autostrada A7, con un bilancio di tre feriti. È successo nel tratto tra Genova Ovest e lo svincolo di Genova Est, nei pressi del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Autostrada, bisarca scontra auto e non si ferma a prestare soccorso: tre feriti - Una bisarca ha scontrato un'auto di passaggio, senza fermarsi né prestare soccorso: è successo in tarda mattinata sull'autostrada A7, vicino al ponte San Giorgio ...

