Automobilismo la Scuderia NT chiude il 2025 con un altro titolo in bacheca
Ultime fatiche per la Scuderia N.T. con la partecipazione allo slalom Predappio - Rocca delle Caminate. Giovanni Gatta, con la Fiat 500, Davide Olivi con la Peugeot 205 e Gianluca Gatta con la FIAT X19 hanno disputato con alterne fortune l'ultima gara della Coppa Romagna Slalom.
dopo due curve a causa della rottura del motore della sua plurivittoriosa Peugeot.