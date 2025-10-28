Automobilismo la Scuderia NT chiude il 2025 con un altro titolo in bacheca

Ultime fatiche per la Scuderia N.T. con la partecipazione allo slalom Predappio - Rocca delle Caminate. Giovanni Gatta, con la Fiat 500, Davide Olivi con la Peugeot 205 e Gianluca Gatta con la FIAT X19 hanno disputato con alterne fortune l’ultima gara della Coppa Romagna Slalom.Gianluca e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it