Autobus carico di studenti prende fuoco vicino alle case

Eroico l'autista, Luigi Sereni di Brandico, da più di 20 anni in servizio: si è accorto che qualcosa non andava, ha fatto scendere tutti gli studenti che erano a bordo, una ventina di ragazzi, ha guidato ancora per qualche decina di metri per allontanare il più possibile l'autobus da case e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

