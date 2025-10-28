Autobus carico di studenti prende fuoco vicino alle case

Bresciatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eroico l'autista, Luigi Sereni di Brandico, da più di 20 anni in servizio: si è accorto che qualcosa non andava, ha fatto scendere tutti gli studenti che erano a bordo, una ventina di ragazzi, ha guidato ancora per qualche decina di metri per allontanare il più possibile l'autobus da case e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Autobus carico di studenti prende fuoco vicino alle case - Eroico l'autista, Luigi Sereni di Brandico, da più di 20 anni in servizio: si è accorto che qualcosa non andava, ha fatto scendere tutti gli studenti che erano a bordo, una ventina di ragazzi, ha guid ... Da bresciatoday.it

Autobus con a bordo 30 ragazzi divorato da un incendio: l'autista accosta e fa scendere tutti. Veicolo distrutto e strada chiusa - Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 28 aprile) a Villa del Conte in via Corse, dove un autobus carico di studenti è rimasto distrutto in un incendio. Si legge su ilgazzettino.it

Autobus di studenti prende fuoco: paura a bordo, l’autista salva tutti / Video - Reggio Emilia, 24 maggio 2025 – Momenti di paura questa mattina a Taneto, frazione di Gattatico in provincia di Reggio Emilia, dove un autobus Seta con a bordo numerosi studenti ha preso fuoco mentre ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Autobus Carico Studenti Prende