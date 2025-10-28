Auto travolta a Roma il conducente della seconda Bmw | Nessuna gara tra di noi io non mi sono accorto di niente

Il giovane è stato rintracciato grazie all'amico che viaggiava con Luca Girimonte, indagato per omicidio stradale e ancora in ospedale. Entrambe le auto sono partite da Anzio per raggiungere il centro di Roma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Auto travolta a Roma, il conducente della seconda Bmw: "Nessuna gara tra di noi, io non mi sono accorto di niente"

