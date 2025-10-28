Auto in fiamme sull' A2 all' altezza di Pontecagnano Sud | illesa la conducente
Attimi di tensione, sull'A2 del Mediterraneo, dove improvvisamente un'auto, una Renault Scenic, è improvvisamente andata in fiamme, sulla corsia nord, all'altezza dell'uscita di Pontecagnano Sud. Fortunatamente, la conducente, una 60enne di Capaccio, è riuscita a scendere in tempo dalla vettura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Autostrada Salerno - Napoli auto in fiamme nei pressi di Torre Annunziata salernonotizie.it - facebook.com Vai su Facebook
Auto prende fuoco sull’A2 del Mediterraneo a Pontecagnano - La conducente, una 60enne di Capaccio Paestum, appena notato il fumo che fuoriusciva dal vano motore ha fatto in tempo ad ... ondanews.it scrive
Pontecagnano, auto distrutta dalla fiamme: autombilista salva - Sfiorata la tragedia in autostosrada, lungo l'A2 verso Pontecagnano dove un'auto, Renault Scenic, è stata distrutta dalle fiamme. Scrive msn.com
Auto in fiamme in autostrada: intervengono i vigili del fuoco, traffico in tilt - Il fuoco si è sprigionato dal vano motore poco dopo le 6:30, mentre la vettura procedeva in direzione Napoli, ... napolitoday.it scrive