Auto in fiamme sull' A2 all' altezza di Pontecagnano Sud | illesa la conducente

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di tensione, sull'A2 del Mediterraneo, dove improvvisamente un'auto, una Renault Scenic, è improvvisamente andata in fiamme, sulla corsia nord, all'altezza dell'uscita di Pontecagnano Sud. Fortunatamente, la conducente, una 60enne di Capaccio, è riuscita a scendere in tempo dalla vettura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

